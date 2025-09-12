Windsor Resident Wins $90,000 Top Prize With The 90s Instant Lottery Game
windsoriteDOTca News Staff
Friday September 12th, 2025, 1:38pm
Krystal Bondy-Rafael of Windsor is $90,000 richer after winning a top prize with THE 90s INSTANT lottery game (Game #2515).
The winning ticket was purchased at Campbell Variety on University Avenue West in Windsor.
