Windsor-Essex

Summer Festival Guide

Traffic Cameras

Events Calendar

Lowest Gas Prices

Windsor Resident Wins $90,000 Top Prize With The 90s Instant Lottery Game

Friday September 12th, 2025, 1:38pm

Local News
0
0

Krystal Bondy-Rafael of Windsor is $90,000 richer after winning a top prize with THE 90s INSTANT lottery game (Game #2515).

The winning ticket was purchased at Campbell Variety on University Avenue West in Windsor.

windsoriteDOTca
Daily Newsletter

Sign up to receive all the latest, local news stories you may have missed!

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Do You Like This Article?

Comment With Facebook

ATTENTION: Personal attacks, insults, trolling and threats will not be tolerated. See our Comment Policy.
Content Continues Below Local Sponsor Message
Content Continues Below Local Sponsor Message
Content Continues Below Local Sponsor Message