There’s So Much To Do In Windsor-Essex This Weekend
Friday September 12th, 2025, 1:42pm
Friday
12
September
Mill St. Market
Mill St. West (directly behind the LAC)
Friday
12
September
South Detroit Show – Ultimate Tribute to Journey
Serbian Centre
Friday
12
September
Andrew Packer LIVE Comedy At Tipsy Toucan (September 12-13th)
The Tipsy Toucan
Friday
12
September
Brewing for Comedy Festival Kicks Off with Headliner Zach Martina headlining a FREE SHOW!
Maiden Lane Art Ally
Friday
12
September
Friday
12
September
Friday
12
September
Accessibility Fest-for-All
Libro Credit Union Centre
Saturday
13
September
Saturday
13
September
WECHS Open House
Windsor/Essex County Humane Society
Saturday
13
September
Windsor Punk Rock Flea Market
Riverside Banquet Hall (Located next to Average Joe's)
Saturday
13
September
Creative Writing Circle @ Windsor Public Library
Windsor Public Library - Central Branch
Saturday
13
September
Windsor Fitness EXPO 2025
La Salle Event Centre
Saturday
13
September
Andrew Packer LIVE Comedy At Tipsy Toucan (September 12-13th)
The Tipsy Toucan
Saturday
13
September
Downtown Windsor Farmers’ Market
Pelissier Street
Saturday
13
September
Frozen in Time
Capitol Theatre Windsor
Sunday
14
September
Sunday
14
September
Soul Play: Move. Connect. Belong.
350 Belle River Rd. East
Sunday
14
September
Terry Fox Run
Green Acres Optimist Park
Sunday
14
September
Bend and Brunch
harbour house waterfront eatery
Sunday
14
September
Brewing For Comedy Festival 3 Grand Finale at Capitol Theatre
The Capitol Theatre
Sunday
14
September
Chamber Music Concert Series – Season Opening
Trinity Lutheran Church
