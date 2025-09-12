Windsor-Essex

There’s So Much To Do In Windsor-Essex This Weekend

Friday September 12th, 2025, 1:42pm

Friday
12
September

Mill St. Market

Mill St. West (directly behind the LAC)
Friday
12
September

South Detroit Show – Ultimate Tribute to Journey

Serbian Centre
Friday
12
September

Andrew Packer LIVE Comedy At Tipsy Toucan (September 12-13th)

The Tipsy Toucan
Friday
12
September

Brewing for Comedy Festival Kicks Off with Headliner Zach Martina headlining a FREE SHOW!

Maiden Lane Art Ally
Friday
12
September

The South Asian Centre of Windsor’s Annual Gala 2025

Caboto Club
Friday
12
September

Caboto Club Grape Fest 2025

Giovanni Caboto Club
Friday
12
September

Accessibility Fest-for-All

Libro Credit Union Centre
Saturday
13
September

Caboto Club Grape Fest 2025

Giovanni Caboto Club
Saturday
13
September

WECHS Open House

Windsor/Essex County Humane Society
Saturday
13
September

Windsor Punk Rock Flea Market

Riverside Banquet Hall (Located next to Average Joe's)
Saturday
13
September

Creative Writing Circle @ Windsor Public Library

Windsor Public Library - Central Branch
Saturday
13
September

Windsor Fitness EXPO 2025

La Salle Event Centre
Saturday
13
September

Andrew Packer LIVE Comedy At Tipsy Toucan (September 12-13th)

The Tipsy Toucan
Saturday
13
September

Downtown Windsor Farmers’ Market

Pelissier Street
Saturday
13
September

Frozen in Time

Capitol Theatre Windsor
Sunday
14
September

Caboto Club Grape Fest 2025

Giovanni Caboto Club
Sunday
14
September

Soul Play: Move. Connect. Belong.

350 Belle River Rd. East
Sunday
14
September

Terry Fox Run

Green Acres Optimist Park
Sunday
14
September

Bend and Brunch

harbour house waterfront eatery
Sunday
14
September

Brewing For Comedy Festival 3 Grand Finale at Capitol Theatre

The Capitol Theatre
Sunday
14
September

Chamber Music Concert Series – Season Opening

Trinity Lutheran Church

