Windsor-Essex

Summer Festival Guide

Traffic Cameras

Events Calendar

Lowest Gas Prices

There’s So Much To Do In Windsor Essex This Weekend: September 19th to September 21st

Friday September 19th, 2025, 12:00pm

There's So Much To Do In Windsor
0
0

Friday
19
September

Walkerville Brewery’s Oktoberfest Weekend

Walkerville Brewery
Friday
19
September

No-sew Gnomes Craft

Windsor Public Library - Central Branch
Friday
19
September

LaSalle Travel Lottery & Travel Show

Canadian Aviation Museum at Windsor Airport
Friday
19
September

When Harry Met Sally Dinner & Movie Night

St. Clair College Centre for the Arts
Friday
19
September

Amherstburg Uncommon Festival

Downtown Amherstburg
Saturday
20
September

Canada Walks for Bladder Cancer – Windsor

Ganatchio Trail (at McHugh Park)
Saturday
20
September

Walkerville Brewery’s Oktoberfest Weekend

Walkerville Brewery
Saturday
20
September

🎳 Rolling for a Cause: Bowling for the Boilers

Rev's Rose Bowl
Saturday
20
September

Seize the Day Windsor

Vollmer Recreation Park
Saturday
20
September

Opening Night with Gershwin

Capitol Theatre Windsor
Saturday
20
September

Bowling for a Cause

Revs Rose Bowl
Saturday
20
September

R.Y.O.T. For Charity – RMHC

Meteor
Saturday
20
September

Fall Flee Market

The Canadian Transportation Museum and Heritage Village
Saturday
20
September

Downtown Windsor Farmers’ Market

Pelissier Street
Saturday
20
September

Amherstburg Uncommon Festival

Downtown Amherstburg
Sunday
21
September

Fall Flee Market

The Canadian Transportation Museum and Heritage Village
Sunday
21
September

Opening Night with Gershwin

Capitol Theatre Windsor
Sunday
21
September

Tecumseh Farmers’ Market

Lacasse Park
Sunday
21
September

Amherstburg Uncommon Festival

Downtown Amherstburg

Do You Like This Article?

Comment With Facebook

Content Continues Below Local Sponsor Message
Content Continues Below Local Sponsor Message