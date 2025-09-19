There’s So Much To Do In Windsor Essex This Weekend: September 19th to September 21st
Friday September 19th, 2025, 12:00pm
Friday
19
September
Walkerville Brewery’s Oktoberfest Weekend
Walkerville Brewery
Friday
19
September
No-sew Gnomes Craft
Windsor Public Library - Central Branch
Friday
19
September
LaSalle Travel Lottery & Travel Show
Canadian Aviation Museum at Windsor Airport
Friday
19
September
When Harry Met Sally Dinner & Movie Night
St. Clair College Centre for the Arts
Friday
19
September
Saturday
20
September
Canada Walks for Bladder Cancer – Windsor
Ganatchio Trail (at McHugh Park)
Saturday
20
September
Walkerville Brewery’s Oktoberfest Weekend
Walkerville Brewery
Saturday
20
September
🎳 Rolling for a Cause: Bowling for the Boilers
Rev's Rose Bowl
Saturday
20
September
Seize the Day Windsor
Vollmer Recreation Park
Saturday
20
September
Opening Night with Gershwin
Capitol Theatre Windsor
Saturday
20
September
Bowling for a Cause
Revs Rose Bowl
Saturday
20
September
R.Y.O.T. For Charity – RMHC
Meteor
Saturday
20
September
Fall Flee Market
The Canadian Transportation Museum and Heritage Village
Saturday
20
September
Downtown Windsor Farmers’ Market
Pelissier Street
Saturday
20
September
Sunday
21
September
Fall Flee Market
The Canadian Transportation Museum and Heritage Village
Sunday
21
September
Opening Night with Gershwin
Capitol Theatre Windsor
Sunday
21
September
Tecumseh Farmers’ Market
Lacasse Park
Sunday
21
September
