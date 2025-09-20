Windsor-Essex

Police Looking For Missing Windsor Man

Saturday September 20th, 2025, 8:48am

Crime & Police News
Windsor Police are looking for help to locate 36-yr-old Tyler Edmonds.

He was last seen at 10:30am, September 18th, in the area of 9th Conc. Road in Windsor.

He is a white male, approximately 5’5 tall, 120lbs, with a muscular build.

He was last seen wearing a black vneck tshirt, camo shorts, grey running shoes & walks with a limp.

If seen, contact Windsor Police immediately.

