Police Looking For Missing Windsor Man
windsoriteDOTca News Staff
Saturday September 20th, 2025, 8:48am
Windsor Police are looking for help to locate 36-yr-old Tyler Edmonds.
He was last seen at 10:30am, September 18th, in the area of 9th Conc. Road in Windsor.
He is a white male, approximately 5’5 tall, 120lbs, with a muscular build.
He was last seen wearing a black vneck tshirt, camo shorts, grey running shoes & walks with a limp.
If seen, contact Windsor Police immediately.
