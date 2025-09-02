Windsor-Essex

E.C. Row Expressway On-Ramp Lane Restrictions At Dominion Boulevard 

Tuesday September 2nd, 2025, 2:51pm

Construction
The eastbound E.C. Row Expressway on-ramp from Dominion Boulevard will have lane restrictions for fence repairs on Wednesday.

Work will start at 6:30am to 6:30pm.

 

