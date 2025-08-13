Watch For Riverside Drive West Intermittent Lane Closures
windsoriteDOTca News Staff
Wednesday August 13th, 2025, 2:42pm
Westbound Riverside Drive West will have intermittent lane closures between Church Street and Ferry Street for restoration work in Dieppe Gardens Park starting Thursday.
The work will take place from 7:00am to 7:00pm until Tuesday, August 19, 2025 (weather permitting).
Article Continues Below Local Sponsor Message
Content Continues Below Local Sponsor Message
Content Continues Below Local Sponsor Message
Content Continues Below Local Sponsor Message
Content Continues Below Local Sponsor Message
Comment With Facebook