Watch For Riverside Drive West Intermittent Lane Closures

Wednesday August 13th, 2025, 2:42pm

Construction
Westbound Riverside Drive West will have intermittent lane closures between Church Street and Ferry Street for restoration work in Dieppe Gardens Park starting Thursday.

The work will take place from 7:00am to 7:00pm until Tuesday, August 19, 2025 (weather permitting).

 

