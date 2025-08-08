Windsor-Essex

Summer Festival Guide

Traffic Cameras

Events Calendar

Lowest Gas Prices

There’s So Much To Do In Windsor Essex This Weekend + Summer Festivals: August 8th to August 10th

Friday August 8th, 2025, 12:00pm

There's So Much To Do In Windsor
0
0

Friday
8
August

The Explorer’s Secret: An Immersive Escape Room

The Canadian Transportation Museum and Heritage Village
Friday
8
August

Amherstburg Open Air Weekends

Downtown Amherstburg
Friday
8
August

Pride Fest

Lanspeary Park
Friday
8
August

Mill St. Market

Mill St. West (directly behind the LAC)
Friday
8
August

The Explorer’s Secret

Canadian Transportation Museum and Heritage Village
Friday
8
August

Comber Fair

Comber Community Centre, 6400 Community Centre Street
Friday
8
August

Kingsville Movies in the Park

Lakeside Park
Saturday
9
August

Caldwell First Nation’s 1st Annual PowWow

Caldwell First Nation Reserve
Saturday
9
August

SCAR Empties Drive

Ground Effects Ltd.
Saturday
9
August

Caldwell First Nation’s 1st Annual PowWow

Caldwell First Nation Reserve
Saturday
9
August

Caldwell First Nation’s 1st Annual PowWow

Caldwell First Nation Reserve
Saturday
9
August

Comber Fair

Comber Community Centre, 6400 Community Centre Street
Saturday
9
August

Downtown Windsor Farmers’ Market

Pelissier Street
Saturday
9
August

Catholic Faith Fest

Good Shepherd Parish
Saturday
9
August

Pride Fest

Lanspeary Park
Saturday
9
August

Amherstburg Open Air Weekends

Downtown Amherstburg
Sunday
10
August

Caldwell First Nation’s 1st Annual PowWow

Caldwell First Nation Reserve
Sunday
10
August

The Windsor Card Show

Optimist Community Centre
Sunday
10
August

Caldwell First Nation’s 1st Annual PowWow

Caldwell First Nation Reserve
Sunday
10
August

Caldwell First Nation’s 1st Annual PowWow

Caldwell First Nation Reserve
Sunday
10
August

Comber Fair

Comber Community Centre, 6400 Community Centre Street
Sunday
10
August

Pride Fest

Lanspeary Park
Sunday
10
August

Amherstburg Open Air Weekends

Downtown Amherstburg

Do You Like This Article?

Comment With Facebook

Content Continues Below Local Sponsor Message
Content Continues Below Local Sponsor Message