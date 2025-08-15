Windsor-Essex

There’s So Much To Do In Windsor Essex This Weekend + Summer Festivals: August 8th to August 10th

Friday August 15th, 2025, 12:00pm

Friday
15
August

Queen: It’s a Kinda Magic

Chrysler Theatre at St Clair College
Friday
15
August

Comedy Date Night At Cured Brewing Co

Cured Brewing co
Friday
15
August

Comedy night at Gina’s Cafe

Gina's Cafe
Friday
15
August

Madonna Di Canneto Festival

Ciociaro Club
Friday
15
August

The Explorer’s Secret

Canadian Transportation Museum and Heritage Village
Friday
15
August

Windsor International Diaspora African Festival

Lanspeary Park, 1250 Langlois Avenue
Friday
15
August

Madonna Di Canneto Festival

Ciociaro Club
Friday
15
August

The Explorer’s Secret: An Immersive Escape Room

The Canadian Transportation Museum and Heritage Village
Friday
15
August

Amherstburg Open Air Weekends

Downtown Amherstburg
Friday
15
August

Radical Recycling

The Jack Miner Migratory Bird Sanctuary
Saturday
16
August

Resin Workshops – FOR BEGINNERS!

Epoxy Resin Workshops - Windsor/Lasalle
Saturday
16
August

Pressure Point 2025

Saints Nexus Arena
Saturday
16
August

Madonna Di Canneto Festival

Ciociaro Club
Saturday
16
August

Madonna Di Canneto Festival

Ciociaro Club
Saturday
16
August

Windsor International Diaspora African Festival

Lanspeary Park, 1250 Langlois Avenue
Saturday
16
August

Downtown Windsor Farmers’ Market

Pelissier Street
Saturday
16
August

Kingsville Block Party

Downtown Kingsville
Saturday
16
August

Amherstburg Open Air Weekends

Downtown Amherstburg
Sunday
17
August

Windsor International Diaspora African Festival

Lanspeary Park, 1250 Langlois Avenue
Sunday
17
August

Madonna Di Canneto Festival

Ciociaro Club
Sunday
17
August

Music Bingo Trivia at Walkerville Brewery

Walkerville Brewery
Sunday
17
August

Colchester Village Country Markets

Colchester Schoolhouse
Sunday
17
August

Tecumseh Farmers’ Market

Lacasse Park
Sunday
17
August

Madonna Di Canneto Festival

Ciociaro Club
Sunday
17
August

Amherstburg Open Air Weekends

Downtown Amherstburg

