There’s So Much To Do In Windsor Essex This Weekend + Summer Festivals: August 8th to August 10th
Friday August 15th, 2025, 12:00pm
Queen: It’s a Kinda Magic
Chrysler Theatre at St Clair College
Comedy Date Night At Cured Brewing Co
Cured Brewing co
Comedy night at Gina’s Cafe
Gina's Cafe
The Explorer’s Secret
Canadian Transportation Museum and Heritage Village
The Explorer’s Secret: An Immersive Escape Room
The Canadian Transportation Museum and Heritage Village
Radical Recycling
The Jack Miner Migratory Bird Sanctuary
Resin Workshops – FOR BEGINNERS!
Epoxy Resin Workshops - Windsor/Lasalle
Pressure Point 2025
Saints Nexus Arena
Downtown Windsor Farmers’ Market
Pelissier Street
Kingsville Block Party
Downtown Kingsville
Music Bingo Trivia at Walkerville Brewery
Walkerville Brewery
Colchester Village Country Markets
Colchester Schoolhouse
Tecumseh Farmers’ Market
Lacasse Park
