There’s So Much To Do In Windsor Essex This Weekend + Summer Festivals: August 22nd to August 24th

Friday August 22nd, 2025, 12:00pm

Friday
22
August

A Midsummer Night’s Dream

The Fogolar Furlan
Friday
22
August

Amherstburg Open Air Weekends

Downtown Amherstburg
Friday
22
August

Vintage & Video Games Grand Re – Opening!

Vintage and Video Games
Friday
22
August

Tecumseh Corn & Music Festival

McAuliffe Park
Friday
22
August

Windsor Public Library Outdoor Movie Night – Moana 2

Fontainebleau Park
Friday
22
August

3rd Annual Canadian Middle Eastern Festival

St. Simeon Stylites Melkite Catholic Church
Friday
22
August

Buzzin’ About Birds Drop-in

The Jack Miner Migratory Bird Sanctuary
Friday
22
August

Windsor Asian Night Market

Festival Plaza
Saturday
23
August

A Midsummer Night’s Dream

The Fogolar Furlan
Saturday
23
August

The Hangar

Canadian Aviation Museum
Saturday
23
August

The Sounds of Freedom Gospel Concert & Fundraiser

The John Freeman Walls Historic Site and Underground Railroad Museum
Saturday
23
August

The Pop Yard

St Matthew's Anglican Church
Saturday
23
August

2-Minutes to Kill: Windsor Comedy Showdown for $1,000 – August 23rd

Walkerville Brewery
Saturday
23
August

3rd Annual Canadian Middle Eastern Festival

St. Simeon Stylites Melkite Catholic Church
Saturday
23
August

Standup Comedy at Sidelines Sports Bar & Grill!

Sidelines Sports Bar & Grill
Saturday
23
August

Windsor Asian Night Market

Festival Plaza
Saturday
23
August

Canada’s Forgotten Battalion – Historical Reenactment

The Canadian Transportation Museum and Heritage Village
Saturday
23
August

Standup Comedy at Sidelines Sports Bar & Grill!

Sidelines Sports Bar & Grill
Saturday
23
August

Downtown Windsor Farmers’ Market

Pelissier Street
Saturday
23
August

Tecumseh Corn & Music Festival

McAuliffe Park
Saturday
23
August

Amherstburg Art by the River

Fort Malden
Saturday
23
August

Amherstburg Open Air Weekends

Downtown Amherstburg
Sunday
24
August

Windsor Asian Night Market

Festival Plaza
Sunday
24
August

Tecumseh Corn & Music Festival

McAuliffe Park
Sunday
24
August

A Midsummer Night’s Dream

The Fogolar Furlan
Sunday
24
August

The Birth of Heaven

Meteor
Sunday
24
August

3rd Annual Canadian Middle Eastern Festival

St. Simeon Stylites Melkite Catholic Church
Sunday
24
August

Journey With Jack

The Jack Miner Migratory Bird Sanctuary
Sunday
24
August

Canada’s Forgotten Battalion – Historical Reenactment

The Canadian Transportation Museum and Heritage Village
Sunday
24
August

Southern Ontario Vintage Bicycle Show

McGuire Residence
Sunday
24
August

LaSalle Night Markets

LaSalle Civic Centre
Sunday
24
August

Amherstburg Art by the River

Fort Malden
Sunday
24
August

Amherstburg Open Air Weekends

Downtown Amherstburg

