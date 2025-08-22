There’s So Much To Do In Windsor Essex This Weekend + Summer Festivals: August 22nd to August 24th
Friday August 22nd, 2025, 12:00pm
Friday
22
August
Friday
22
August
Friday
22
August
Vintage & Video Games Grand Re – Opening!
Vintage and Video Games
Friday
22
August
Friday
22
August
Windsor Public Library Outdoor Movie Night – Moana 2
Fontainebleau Park
Friday
22
August
Friday
22
August
Buzzin’ About Birds Drop-in
The Jack Miner Migratory Bird Sanctuary
Friday
22
August
Saturday
23
August
Saturday
23
August
The Hangar
Canadian Aviation Museum
Saturday
23
August
The Sounds of Freedom Gospel Concert & Fundraiser
The John Freeman Walls Historic Site and Underground Railroad Museum
Saturday
23
August
The Pop Yard
St Matthew's Anglican Church
Saturday
23
August
2-Minutes to Kill: Windsor Comedy Showdown for $1,000 – August 23rd
Walkerville Brewery
Saturday
23
August
Saturday
23
August
Standup Comedy at Sidelines Sports Bar & Grill!
Sidelines Sports Bar & Grill
Saturday
23
August
Saturday
23
August
Canada’s Forgotten Battalion – Historical Reenactment
The Canadian Transportation Museum and Heritage Village
Saturday
23
August
Standup Comedy at Sidelines Sports Bar & Grill!
Sidelines Sports Bar & Grill
Saturday
23
August
Downtown Windsor Farmers’ Market
Pelissier Street
Saturday
23
August
Saturday
23
August
Amherstburg Art by the River
Fort Malden
Saturday
23
August
Sunday
24
August
Sunday
24
August
Sunday
24
August
Sunday
24
August
The Birth of Heaven
Meteor
Sunday
24
August
Sunday
24
August
Journey With Jack
The Jack Miner Migratory Bird Sanctuary
Sunday
24
August
Canada’s Forgotten Battalion – Historical Reenactment
The Canadian Transportation Museum and Heritage Village
Sunday
24
August
Southern Ontario Vintage Bicycle Show
McGuire Residence
Sunday
24
August
LaSalle Night Markets
LaSalle Civic Centre
Sunday
24
August
Amherstburg Art by the River
Fort Malden
Sunday
24
August
Content Continues Below Local Sponsor Message
Content Continues Below Local Sponsor Message
Comment With Facebook