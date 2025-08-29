Windsor-Essex

There’s So Much To Do In Windsor Essex This LONG Weekend + Summer Festivals: August 29th to August 31st

Friday August 29th, 2025, 12:00pm

Friday
29
August

Amherstburg Open Air Weekends

Downtown Amherstburg
Friday
29
August

LaSalle Ribfest

Friday
29
August

Walkerville Distillery District Night Market

Walkerville Brewery
Friday
29
August

The Harrow Fair

McAfee and Wellington Streets
Friday
29
August

A Midsummer Night’s Dream

The Fogolar Furlan
Friday
29
August

Jesse Singh LIVE Comedy At Tipsy Toucan (August 29-30th)

The Tipsy Toucan
Saturday
30
August

Amherstburg Open Air Weekends

Downtown Amherstburg
Saturday
30
August

Downtown Windsor Farmers’ Market

Pelissier Street
Saturday
30
August

LaSalle Ribfest

Saturday
30
August

The Harrow Fair

McAfee and Wellington Streets
Saturday
30
August

Tales of the Town

Aloe Lounge
Saturday
30
August

Jesse Singh LIVE Comedy At Tipsy Toucan (August 29-30th)

The Tipsy Toucan
Saturday
30
August

A Midsummer Night’s Dream

The Fogolar Furlan
Saturday
30
August

Tales of the Town

Aloe Lounge
Saturday
30
August

Windsor Loop Sessions Presents: Beats & Vintage

Windsor Eats
Sunday
31
August

The Harrow Fair

McAfee and Wellington Streets
Sunday
31
August

Buddy Wakefield Live at Meteor

Meteor
Sunday
31
August

Jazz Night at Walkerville Brewery

Walkerville Brewery
Sunday
31
August

LaSalle Ribfest

Sunday
31
August

Amherstburg Open Air Weekends

Downtown Amherstburg

