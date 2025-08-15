Windsor-Essex

Spirit Halloween Opens Saturday

Friday August 15th, 2025, 9:00am

Business
Spirit Halloween opens for the season Saturday at Windsor Crossing Premium Outlets.

The store features a variety of Halloween décor, animatronics, costumes, and accessories that are perfect for trick-or-treating or throwing a Halloween party.

It will open beside Maurice’s, in front of the Dollarama store.

windsoriteDOTca
