Spirit Halloween Opens Saturday
windsoriteDOTca News Staff
Friday August 15th, 2025, 9:00am
Spirit Halloween opens for the season Saturday at Windsor Crossing Premium Outlets.
The store features a variety of Halloween décor, animatronics, costumes, and accessories that are perfect for trick-or-treating or throwing a Halloween party.
It will open beside Maurice’s, in front of the Dollarama store.
