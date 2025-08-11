OPENING SOON: Chainsmoker Urban Barbecue
windsoriteDOTca News Staff
Monday August 11th, 2025, 9:00am
A new barbecue place is coming to West Windsor.
Chainsmoker Urban Barbecue is an authentic urban Halal BBQ serving TRIPLE “A” Halal-smoked brisket, Beef Ribs, Beef Burgers, BBQ Chicken Dinners, Deep-Fried Chicken Wings, and more.
It is set to open in the coming weeks in the former Swiss Chalet and UPS store location on Huron Church.
