OPENING SOON: Chainsmoker Urban Barbecue

Monday August 11th, 2025, 9:00am

Business
A new barbecue place is coming to West Windsor.

Chainsmoker Urban Barbecue is an authentic urban Halal BBQ serving TRIPLE “A” Halal-smoked brisket, Beef Ribs, Beef Burgers, BBQ Chicken Dinners, Deep-Fried Chicken Wings, and more.

It is set to open in the coming weeks in the former Swiss Chalet and UPS store location on Huron Church.

