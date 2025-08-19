Windsor-Essex

Open Air Fire Ban Lifted In LaSalle

Tuesday August 19th, 2025, 2:57pm

LaSalle
The LaSalle Fire Service has lifted the open-air fire ban.

The ban was put into place on Monday, August 11th, due to dry conditions.

Residents are reminded to refer to the Outdoor Fires web page before burning.

