Windsor-Essex

Summer Festival Guide

Traffic Cameras

Events Calendar

Lowest Gas Prices

LaSalle Resident Wins $81,676 With Lotto 6/49

Monday August 11th, 2025, 2:07pm

LaSalle
0
0

Sandra Sole-Turner of LaSalle has won LOTTO 6/49 second prize worth $81,676.10 in the April 30, 2025 LOTTO 6/49 draw.

The winning ticket was purchased at the CNIB kiosk in Walmart on Sandwich Street South in Amherstburg.

windsoriteDOTca
Daily Newsletter

Sign up to receive all the latest, local news stories you may have missed!

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Do You Like This Article?

Comment With Facebook

ATTENTION: Personal attacks, insults, trolling and threats will not be tolerated. See our Comment Policy.
Content Continues Below Local Sponsor Message
Content Continues Below Local Sponsor Message
Content Continues Below Local Sponsor Message