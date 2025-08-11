LaSalle Resident Wins $81,676 With Lotto 6/49
windsoriteDOTca News Staff
Monday August 11th, 2025, 2:07pm
Sandra Sole-Turner of LaSalle has won LOTTO 6/49 second prize worth $81,676.10 in the April 30, 2025 LOTTO 6/49 draw.
The winning ticket was purchased at the CNIB kiosk in Walmart on Sandwich Street South in Amherstburg.
