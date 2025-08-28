LaSalle McDonald’s Construction Starts
windsoriteDOTca News Staff
Thursday August 28th, 2025, 9:00am
Construction on the first MacDonald’s in LaSalle is well underway at The Shops at Heritage development in LaSalle.
This development will also include Food Basics, Shoppers, Tim Horton’s, Taco Bell, and more.
