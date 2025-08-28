Windsor-Essex

LaSalle McDonald’s Construction Starts

Thursday August 28th, 2025, 9:00am

LaSalle
Construction on the first MacDonald’s in LaSalle is well underway at The Shops at Heritage development in LaSalle.

This development will also include Food Basics, Shoppers, Tim Horton’s, Taco Bell, and more.

