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Tuesday May 23rd, 2017

Posted at 7:37pm

LaSalle
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File Photo

Bike lanes are coming to Normandy Road In LaSalle.

Town council approved new lanes between Huron Church Line and Malden Road Tuesday evening.

Work will cost an estimated $30,000 and involves line painting and new signage.

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