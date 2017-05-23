Bike lanes are coming to Normandy Road In LaSalle.
Town council approved new lanes between Huron Church Line and Malden Road Tuesday evening.
Work will cost an estimated $30,000 and involves line painting and new signage.
|Now
20 °C
68 °F
|Tue
22 °C
73 °F
|Wed
21 °C
69 °F
|Thu
17 °C
63 °F
Bike lanes are coming to Normandy Road In LaSalle.
Town council approved new lanes between Huron Church Line and Malden Road Tuesday evening.
Work will cost an estimated $30,000 and involves line painting and new signage.
Comment With Facebook